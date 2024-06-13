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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпов перейдет в ЦСКА из «Металлурга» («Вброс по борту»)

32-летний нападающий отправляется в Москву после четырех сезонов в «Металлурге», сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

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