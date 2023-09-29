"Бабий Яр" - фильм о трагедии Великой Отечественной, которая ничему никого в Киеве не научила?

Сегодня есть календарный повод вспомнить события, которым посвящён фильм "Бабий Яр". 82 года назад в Киеве произошла трагедия - ничему никого не научившая?29 сентября 1941 года - одна из наиболее знаковых и скорбных дат Великой Отечественной войны.