Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин четверть часа доказывал немцу, что позиция ФРГ по "русскому" вопросу лицемерна

Путин четверть часа доказывал немцу, что позиция ФРГ по "русскому" вопросу лицемерна

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 71K прочитали Руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presse-Agentur Мартин Романчик слушал ответ на свой вопрос, заданный Путину, с таким видом, словно хочет провалиться под землю.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...разложил всё по полочкам &quot; и все равно не понимают? Тупые!
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15 час.

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