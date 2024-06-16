Путин четверть часа доказывал немцу, что позиция ФРГ по "русскому" вопросу лицемерна

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 71K прочитали Руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presse-Agentur Мартин Романчик слушал ответ на свой вопрос, заданный Путину, с таким видом, словно хочет провалиться под землю.
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