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Царьград

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МИД Мали: агрессия Украины к Мали неясна, страна не была враждебной к Киеву

МИД Мали: агрессия Украины к Мали неясна, страна не была враждебной к Киеву

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп выразил недоумение по поводу причин агрессии со стороны Киева, поддерживающего малийских террористов.

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