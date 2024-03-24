Симоньян заявила, что теракт в "Крокусе" консолидировал общество

Как сообщает телеканал "Россия 1", главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о том, как трагедия в "Крокус Сити Холле" повлияла на российское общество .
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