Власти Кургана утвердили брендбук ко Дню города 2026

В Кургане утвердили брендбук к празднованию Дня города — 2026. Дизайн в спокойной цветовой гамме с преобладанием голубых, синих и зеленых тонов, подчеркнёт наследие города с силуэтом памятника Тимофею Невежину.
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