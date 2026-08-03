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Царьград

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Власти Кургана утвердили брендбук ко Дню города 2026

Власти Кургана утвердили брендбук ко Дню города 2026

В Кургане утвердили брендбук к празднованию Дня города — 2026. Дизайн в спокойной цветовой гамме с преобладанием голубых, синих и зеленых тонов, подчеркнёт наследие города с силуэтом памятника Тимофею Невежину.

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