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Фонды и рынок: как завершили 2023 год российские НКО

Фонды и рынок: как завершили 2023 год российские НКО

Число подопечных у большинства некоммерческих организаций в России в 2023 году выросло, в том числе за счет открытия новых направлений, связанных с СВО, говорится сразу в нескольких экспертных исследованиях.

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