Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

«Молнии» ударили по пунктам управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

«Молнии» ударили по пунктам управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и ликвидировали личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии