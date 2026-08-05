«Молнии» ударили по пунктам управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и ликвидировали личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении.
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