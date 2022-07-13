Власти Берлина намерены отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку значимых построек, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, с целью экономии энергии на фоне отказа от российских энергоресурсов.
Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку значимых построек, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, с целью экономии энергии на фоне отказа от российских энергоресурсов.
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