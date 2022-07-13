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Власти Берлина намерены отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

Власти Берлина намерены отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку значимых построек, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, с целью экономии энергии на фоне отказа от российских энергоресурсов.

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