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«Их самая больная мозоль»: Кедми рассказал, как Россия заставит ООН ответить за хамство США 

«Их самая больная мозоль»: Кедми рассказал, как Россия заставит ООН ответить за хамство США 

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире «Соловьев LIVE» объяснил, как Россия заставит ООН отвечать за хамство США.

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