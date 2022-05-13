Андрей Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла»

Андрей Канчельскис оценил перспективы сборной России после отстранения команды от турниров УЕФА.  – Карпин подтвердил, что после окончания сезона сборная не будет проводить сбор и играть товарищеские матчи, правильное ли это решение? – Конечно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх