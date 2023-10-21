На Западе признали бесполезность ракет ATACMS, переданных Украине

Западные СМИ заявили о том, что русские военные нашли способ эффективно бороться с недавно отправленными на Украину баллистическими ракетамиАмериканские дальнобойные ракеты ATACMS показали свою неэффективность в противостоянии Украины и России.
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