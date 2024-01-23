Волк покусал четырех жителей курганского поселка, один погиб

Соцсети Волк зашел в один из поселков в Курганской области и напал на четырех местных жителей. Одна из пострадавших погибла, сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в своем Telegram-канале.
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