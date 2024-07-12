Светлана Бондарчук показала, как проводит отпуск вместе с семьей

Российская телеведущая Светлана Бондарчук прилетела на турецкие курорты вместе со своей семьей. В компании ее годовалого сына Петра, падчерицы Юны и внучек Веры и Маргариты, знаменитость отдыхает и проводит время с близкими.
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