Маск и Рамасвами планируют бороться с бюрократией с помощью искусственного интеллекта

Предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами в штате будущего правительства США планируют вести борьбу с бюрократией нетрадиционными способами, в том числе применяя искусственный интеллект, заявил Рамасвами.
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