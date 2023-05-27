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Орещук о сборной России: «При Черчесове никакого агентского лобби не было. С Карпиным я не работал, знаю его как хорошего мужчину»

Орещук о сборной России: «При Черчесове никакого агентского лобби не было. С Карпиным я не работал, знаю его как хорошего мужчину»

– Насколько, по вашему мнению, правомерны резкие обвинения последних составов сборной России в агентском влиянии? Якобы, через вызов в сборную задирают ценник на игроков? – А что, оно было? Я знаю Станислава Саламовича Черчесова.

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