Орещук о сборной России: «При Черчесове никакого агентского лобби не было. С Карпиным я не работал, знаю его как хорошего мужчину»

– Насколько, по вашему мнению, правомерны резкие обвинения последних составов сборной России в агентском влиянии? Якобы, через вызов в сборную задирают ценник на игроков? – А что, оно было? Я знаю Станислава Саламовича Черчесова.
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