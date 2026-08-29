День знаний предложили сделать выходным для родителей младшеклассников

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой рекомендовать работодателям предоставлять родителям школьников выходной день или гибкий график 1 сентября для посещения торжественной линейки.
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