Си Цзиньпин и Путин обсудят 80-летие Победы в Москве: исторический визит

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, подчёркивая исторический вклад России и Китая в Мировую антифашистскую войну.
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