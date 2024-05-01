Проверка и подготовка кондиционера к лету

Теплые весенние деньки – отличное время, чтобы вспомнить о кондиционере в вашем автомобиле: жив он или нет? Как его правильно обслуживать, чтобы он радовал прохладой весь летний сезон?Начать следует с проверки работоспособности системы, рекомендует эксперт «За рулем» Алексей Ревин.