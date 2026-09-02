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Ситуация с бензином в России в сентябре: Есть ли очереди на заправках, поступило ли топливо с пониженным экологическим классом?

Ситуация с бензином в России в сентябре: Есть ли очереди на заправках, поступило ли топливо с пониженным экологическим классом?

В Москве и Подмосковье топливный кризис пошёл на спад — СМИ фиксируют возвращение всего ассортимента бензина на АЗС и практически полное исчезновение очередей.

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