Возьмут китайский план с дополнениями: политолог Марков объяснил, зачем Кулеба поехал в Пекин

Ещё один киевский политик заговорил о переговорах с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой китайского МИД Ван И заявил о стремлении к диалогу с Москвой и готовности искать пути к миру.
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