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Минздрав зафиксировал на Орловщине самый низкий уровень ЭКО в России

Минздрав зафиксировал на Орловщине самый низкий уровень ЭКО в России

В условиях, когда повышение демографии стало одной из самых злободневных тем, технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) представляют собой один из методов решения задач по увеличению рождаемости.

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