Минздрав зафиксировал на Орловщине самый низкий уровень ЭКО в России

В условиях, когда повышение демографии стало одной из самых злободневных тем, технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) представляют собой один из методов решения задач по увеличению рождаемости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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