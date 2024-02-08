Пенсионер из Дзержинска выиграл 1 млн рублей в лотерее

Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области выиграл 1 млн рублей в лотерее, сообщают организаторы. Николай Гуляев участвует в лотереях много лет, выбирая билеты с числами из года своего рождения — 5 или 2.
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