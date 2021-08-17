Журнал «Профиль»

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До десяти раз можно переболеть COVID-19 за год, заявил врач

До десяти раз можно переболеть COVID-19 за год, заявил врач

Часто бывает такое, что люди заражаются коронавирусом повторно и даже болеют по несколько раз. Новый вирус продолжает мутировать, но в будущем, скорее всего, он будет сопровождать человечество так же, как вирус гриппа и многие другие инфекции.

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