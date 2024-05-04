Юмор про Звёздные Войны

*** - Рядовой! каков первейший долг имперского штурмовика? - Первейший долг имперского штурмовика - отдать жизнь за Императора! - Неправильно! Первейший долг имперского штурмовика - помочь как можно большем числу повстанцев умереть за Альянс! *** *** .
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