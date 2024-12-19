Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав БК «Зенита»

Истинная сила команды станет понятна в плей-офф Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав петербургского БК «Зенит», отметив, что истинная сила команд проявится в стадии плей-офф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии