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Петербургский дневник

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Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав БК «Зенита»

Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав БК «Зенита»

Истинная сила команды станет понятна в плей-офф Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав петербургского БК «Зенит», отметив, что истинная сила команд проявится в стадии плей-офф.

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