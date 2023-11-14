Самолёт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Москву

Борт Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, который занимался перевозкой с каирской территории вывезенных из сектора Газа в рамках эвакуационных мероприятий россиян, приземлился в столице государства.
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