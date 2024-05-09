Старший сын Киркорова поругался с Мартином и Аллой-Викторией: «Счастливо живут с папой в особняке»

В сети существует множество сплетен относительно личной жизни Филиппа Киркорова и его наследников. Есть также ряд слухов о его старшем сыне по имени Давид Бухаров, который якобы всегда мечтал стать членом семьи короля эстрады, но ему никак не удавалось это сделать.