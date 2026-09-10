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Царьград

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Трамп пригрозил Ирану мощным ударом по горе Кирка из-за ядерного объекта

Трамп пригрозил Ирану мощным ударом по горе Кирка из-за ядерного объекта

Глава Белого дома допустил атаку на подземный ядерный объект близ Натанза.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести "очень сильный удар" по территории Ирана в случае продолжения активности на предполагаемом новом ядерном объекте.

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