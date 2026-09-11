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Аргументы и Факты

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Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Владимир Путин и Нарендра Моди встретились в рамках саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.Переговоры состоялись на территории конгрессно-выставочного центра «Бхарат Мандапан».

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