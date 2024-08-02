В съемной квартире, с балкона которой выпала и разбилась хаски, жили несовершеннолетние. От этом нам рассказали очевидцы вчерашней трагедии.
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В съемной квартире, с балкона которой выпала и разбилась хаски, жили несовершеннолетние. От этом нам рассказали очевидцы вчерашней трагедии.