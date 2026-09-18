✅ Не можете прийти на избирательный участок? В Крыму можно проголосовать дома Если избиратель не может прийти на свой участок по уважительной причине, например по состоянию здоровья, он может воспользоваться голосованием на дому.
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