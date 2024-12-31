У Европы нет ресурсов на восстановление Украины

У европейских партнеров Украины, которым придется заниматься восстановлением Украины вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов, такое мнение высказал Вольфганг Мюнхау в своей статье для британского журнала The New Statesman.
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