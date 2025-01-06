Появились детали первого сезона Marvel Rivals, который принесет Фантастическую че...

Появились детали первого сезона Marvel Rivals, который принесет Фантастическую четверку и серьезные изменения в балансеРазработчики из студии NetEase Games, как и обещали, начинают активную поддержку бесплатного экшен-шутера Marvel Rivals.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)