МИД КНР прокомментировал решение ВАЗ отклонить предложение по Тайваню

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР в понедельник прокомментировал решение 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения /ВАЗ/ отклонить предложение отдельных стран о включении в повестку дня ассамблеи вопроса о "приглашении Тайваня для участия в работе ВАЗ в качестве наблюдателя".