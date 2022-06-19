Медведев в финале, «Колорадо» разнес «Тампу» во 2-м матче финала НХЛ, Широков отстранен от футбола и другие новости утра

Доброе утро! Воскресенье начинается с дайджеста главных новостей субботы ☀️ 1. «Спартак» не бойкотирует матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге после звонка из администрации президента.
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