США признают неэффективность потолка цен для российской нефти Наталья МарковаВчера, 5 декабря, была первая «годовщина» действия потолка цен, введенного Западом для поставляемой морем на экспорт нефти из России.
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