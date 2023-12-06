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США признают неэффективность потолка цен для российской нефти

США признают неэффективность потолка цен для российской нефти

США признают неэффективность потолка цен для российской нефти Наталья МарковаВчера, 5 декабря, была первая «годовщина» действия потолка цен, введенного Западом для поставляемой морем на экспорт нефти из России.

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