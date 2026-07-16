Платформа E*TRADE от Morgan Stanley запускает спотовую торговлю криптовалютами через Zero Hash

Платформа E*TRADE от Morgan Stanley запустила спотовую торговлю криптовалютами, позволяя соответствующим требованиям клиентам покупать, продавать и хранить BTC, ETH и SOL благодаря партнерству с поставщиком криптоинфраструктуры Zero Hash.
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