Покер - первый для Дзюбы, третий - для «Зенита». Бомбардиры

Забив четыре мяча в ворота «Тамбова» (5:1), Артём Дзюба впервые карьере оформил покер. Отметим, что Дзюба стал всего лишь третьим игроком «Зенита», который сумел четыре раза поразить ворота соперников в одном матче в рамках чемпионата страны.