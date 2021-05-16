Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Дрянь, а не человек.Вали в свою Францию, не гадь России.Посмотрю, как Рос...
  • Владимир Терещенко
    Система весна-осень - единственно правильное решение многих проблем российского футбола. Игра должна доставлять радос...Итоги обсуждения ...
  • Александр Самбур
    эт боярыч от завистиБоярский - Вендел...

Покер - первый для Дзюбы, третий - для «Зенита». Бомбардиры

Покер - первый для Дзюбы, третий - для «Зенита». Бомбардиры

Забив четыре мяча в ворота «Тамбова» (5:1), Артём Дзюба впервые карьере оформил покер. Отметим, что Дзюба стал всего лишь третьим игроком «Зенита», который сумел четыре раза поразить ворота соперников в одном матче в рамках чемпионата страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх