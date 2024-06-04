Можно ли вернуть деньги за билет, если опоздал на поезд в Казахстане

Лето – сезон путешествий. В это время многие казахстанцы отправляются в поездки на поезде по стране. Что делать, если планы изменились и нужно сдать билеты? Можно ли вернуть деньги за билет, если поезд ушел без вас? Сколько раз можно возвращать билеты на одну поездку? Ответы на эти вопросы узнал Tengri Travel.
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