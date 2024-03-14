Гражданин выразил благодарность сотруднику УВМ ГУ МВД России по Ростовской области

В адрес начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова поступило благодарственное письмо гражданина, в котором он выражает признательность старшему инспектору отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Ростовской области старшему лейтенанту полиции Тамаре Бугаевой.
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