Гражданин выразил благодарность сотруднику УВМ ГУ МВД России по Ростовской области

В адрес начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова поступило благодарственное письмо гражданина, в котором он выражает признательность старшему инспектору отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Ростовской области старшему лейтенанту полиции Тамаре Бугаевой.