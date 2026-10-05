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Татар-информ

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ЗАГС и КГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве в семейной политике

ЗАГС и КГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве в семейной политике

Соглашение о сотрудничестве между Управлением ЗАГСа Кабмина РТ и Казанским государственным энергетическим университетом подписано сегодня в Казани.

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