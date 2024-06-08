Форсаж "Белого лебедя": Ту-160 подошёл незамеченным к границе США - рассказ генерала

Пожалуй, это, действительно, легендарная история. Потому о ней следует напоминать снова и снова. Говорить будем о том, как Ту-160 подошёл незамеченным к границе США, а после на форсаже "Белый лебедь" ушёл от погони.
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