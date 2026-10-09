«Кровавая Пасха»: самый страшный день в истории казаков

В истории казачества есть даты, которые невозможно забыть. 24 января 1919 года — одна из них. В этот день Оргбюро ЦК РКП(б) приняло секретную директиву «О расказачивании», подписанную Яковом Свердловым.
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