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Нападать за военную базу в Литве не будут: МИД РФ отверг планы атаковать НАТО

Нападать за военную базу в Литве не будут: МИД РФ отверг планы атаковать НАТО

Нападать за военную базу в Литве не будут: МИД РФ отверг планы атаковать НАТО Евгения КомароваВ ответ на обвинения НАТО о предполагаемом нападении Москвы на страны альянса, Министерство иностранных дел России заявило, что эти утверждения не соответствуют действительности.

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