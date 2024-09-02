Нападать за военную базу в Литве не будут: МИД РФ отверг планы атаковать НАТО Евгения КомароваВ ответ на обвинения НАТО о предполагаемом нападении Москвы на страны альянса, Министерство иностранных дел России заявило, что эти утверждения не соответствуют действительности.
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