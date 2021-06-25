Киевский наци поведал, как «клубнiка» разваливает Украину

Отсутствие украинского языка как явления нежданно выходит боком Украине националистической *Из-за несовпадения украинского языка в разных регионах страны и различного произношения и написания таких слов, как «клубника», Украина разваливается, а её жители сжигают друг другу дома.
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