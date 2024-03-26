Нападающий "Интер Майами" Месси подешевел на €5 млн и теперь стоит €30 млн

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, и теперь трансферная стоимость аргентинского нападающего американского "Интер Майами Лионеля Месси составляет €30 млн, что на €5 млн дешевле, чем было раньше.
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