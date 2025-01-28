Минэк прорабатывает изменения в закон об ОЭЗ

Минэкономразвития прорабатывает внесение поправок в законодательство об особых экономических зонах ( ОЭЗ, вид территориального режима, который предоставляет резидентам ряд преимуществ, в том числе налоговые льготы — FM ), сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
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