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“Страна.ua”: в Харьковской области разрушили Змиевскую ТЭС

“Страна.ua”: в Харьковской области разрушили Змиевскую ТЭС

Степень разрушения блоков разная - от полного до значительного.После атак Вооружённых сил России по инфраструктурным объектам Украины 22 марта значительные повреждения получила Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области.

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