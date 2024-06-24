Оскандалившийся Павлович сделал первое заявление после поражения от Волкова

Сергей Палович объяснил, почему потерпел поражение от Александра Волкова. Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович сделал первое заявление после поражения от Александра Волкова.
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